PSG : Emery dément un départ imminent de Di Maria en Chine

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato d'hiver se terminera le 28 février en Chine et compte tenu des moyens financiers des clubs de l'Empire du Milieu des choses peuvent encore se passer en Europe. C'est ainsi que des rumeurs évoquent un possible transfert d'Angel di Maria du Paris Saint-Germain vers un club chinois capable de payer le prix fort afin de recruter l'ailier argentin. Mais ce dimanche, invité de BeInSports, Unai Emery a balayé cette possibilité, affirmant que Di Maria n'avait pas du tout l'intention de quitter le PSG.

Unai Emery affirme même avoir parlé de tout cela avec son joueur. « Après les vacances, Angel Di Maria allait très bien (…) Il reste sur de bonnes performances. Angel est très impliqué à Paris, j’ai parlé avec lui et je lui ai demandé des explications et il veut rester ici. Il est content à Paris et c’est une bonne chose, il veut aider l’équipe avec ses capacités et son travail de tous les jours », a indiqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain convaincu qu’Angel Di Maria réussira à faire taire ces rumeurs lors de la deuxième partie de saison, et notamment en Ligue des champions. Les supporters du PSG l'espèrent aussi.