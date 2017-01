PSG : Emery et Kluivert en désaccord sur une cible, la piste abandonnée

Dans : PSG, Mercato.

« Le club est ouvert pour recruter des éléments qui vont améliorer l’équipe et augmenter la concurrence. Nous parlons beaucoup de ce sujet entre nous mais ce n’est pas un mercato facile ». Unai Emery a parfaitement compris la logique du marché des transferts à Paris cet hiver, et les difficultés qui en découlent. Néanmoins, l’entraineur espagnol possède un parcours qui lui permet tout de même d’avoir quelques contacts et de pouvoir les actionner en cas de besoin. C’est pourquoi le coach parisien a travaillé sur la piste menant à Fernando Llorente, doublure d’expérience qui pourrait soulager Edinson Cavani.

Le joueur qui appartient à Swansea possède un profil intéressant de pivot qui plait aussi à Chelsea, et a déjà joué pour Unai Emery lors de leur passage commun à Séville. Mais selon Goal, Patrick Kluivert est intervenu pour mettre fin à cette piste, le dirigeant néerlandais estimant que Llorente n’était pas un élément capable d’améliorer réellement l’équipe. Si cette discussion et ce renoncement s’est fait en bonne intelligence entre les deux hommes, Unai Emery tient tout de même à avoir ce fameux attaquant de pointe supplémentaire le plus vite possible, ce qui a bien évidemment le don de mettre un peu la pression sur Patrick Kluivert.