PSG : Emery, Al-Khelaïfi… Ben Arfa a dégoûté tout le monde

Dans : PSG, OGCN, Mercato.

Peu utilisé par Unai Emery, Hatem Ben Arfa a décidé de s’accrocher. L’attaquant de 30 ans refuse de quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Et ce malgré le message clair envoyé par son entraîneur cette semaine. A l’occasion de la demi-finale de Coupe de France contre l’AS Monaco (5-0) mercredi, l’ancien Niçois n’était même pas convoqué. Nouvelle preuve que le technicien espagnol ne compte plus du tout sur l’international français pour la fin de la saison, ni pour le prochain exercice. Et visiblement, le coach parisien n’est pas le seul…

D’après le journal L’Equipe, la direction et notamment le président Nasser Al-Khelaïfi, pourtant à l’origine de son arrivée l’été dernier, veulent se séparer de Ben Arfa cet été ! Difficile d’y voir une déception sportive tant le natif de Clamart a passé son temps sur le banc cette saison. Nul doute que ses vidéos ont davantage influencé ses supérieurs. A un an de la fin de son contrat, HBA sera donc poussé vers la sortie. Une bonne nouvelle pour l’OGC Nice qui tente de le récupérer.