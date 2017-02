PSG : Emery accuse l'arbitre sur l'énorme erreur d'Areola !

Dans : PSG, Ligue 1, LOSC.

Pour de nombreux observateurs, le Paris Saint-Germain ne doit surtout pas se plaindre de l'arbitrage de François Letexier, mardi soir à l'occasion de la victoire arrachée contre Lille. Mais, au moment d'évoquer l'incroyable bourde d'Alphonse Aréola sur l'égalisation du LOSC, Unai Emery estime que l'officiel s'est largement trompé et devait siffler une faute de Bauthéac sur le gardien du PSG. De quoi éluder le réel problème, à savoir comment le portier du Paris Saint-Germain a pu devenir aussi fébrile au fil des semaines alors qu'il avait super bien débuté la saison.

« Si l'arbitre siffle la faute du joueur lillois c'est fini. Il n’a pas sifflé et c’est une action avec la personnalité du gardien, Alphonse joue le ballon comme il l’avait fait en 1e mi-temps. Bien sûr que nous voulons travailler dans la sécurité dans la relance, mais il l’avait bien la première fois. Alphonse est grand, l'autre joueur est plus petit, il lui touche le pied et le ballon. L'arbitre ne siffle pas faute, mais il s’est trompé. Cela est bon pour l’expérience. Tous les joueurs connaissent des choses positives et négatives au cours de leur carrière. Les choses négatives sont là pour que les joueurs apprennent, donc c’est bon pour le futur qu’il ait connu ça (…) Areola a bien senti la pression, quand l’arbitre n’a pas sifflé faute et qu’il a pris ce but, et pour lui, c’était dur. Mais dans le futur, ça lui servira (…) J’espère que Trapp va s’entraîner mercredi avec l’équipe et qu’il progressera. Mais cela ne changera pas la confiance que j’ai en les deux gardiens », a confié l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui va devoir trancher dans le vif, Kevin Trapp étant désormais le favori pour redevenir numéro 1. Et il faudra faire rapidement des choix dans la perspective de la réception du FC Barcelone mardi prochain, mais surtout dès vendredi pour le déplacement à Bordeaux.