Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Unai Emery (entraîneur du PSG après la victoire à Niort en Coupe) : « Nous avons parlé dans le vestiaire et la motivation était importante pour tous les joueurs comme à Marseille. Je n’ai pas fait quelque chose de plus pour les motiver plus, car les joueurs étaient déjà plein de motivation. Aujourd’hui, une grande équipe démontre qu'elle l'est en étant compétitive dans un match comme celui-là. C’est pour ça que je suis très content. Même si on s'est passé de beaucoup de joueurs qui ont joué dimanche, c’était très important pour les autres aussi de montrer qu'ils sont compétitifs pour toutes les compétitions que l'on va jouer ».