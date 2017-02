PSG : Emery a provoqué la boulette d’Areola estime Rothen

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré la victoire du Paris Saint-Germain face à Lille (2-1) mardi, l’énorme erreur d’Alphonse Areola fait beaucoup parler.

Il faut dire que le gardien formé au club francilien donnait déjà des signes de fébrilité depuis plusieurs semaines. Unai Emery avait donc décidé de le reléguer sur le banc des remplaçants au profit de Kevin Trapp, qui revient de blessure. Pourtant, Jérôme Rothen n’hésite pas à accuser l’entraîneur parisien pour expliquer la boulette d’Areola. En cause, la concurrence imposée par l’Espagnol.

« Areola sort d’une grosse saison, là c’est une période moins bien. Il ne faut pas remettre en cause ses qualités, a défendu l’ancien milieu offensif sur RMC. C’est un jeune gardien. Je me souviens, à 16 ans c’était déjà un monstre. Il y a une différence entre les postes de gardien, de buteur, de tireur de coups de pied arrêtés et les autres. La moindre erreur est mise en évidence. On leur saute dessus. »

Rothen et la gestion d’Emery

« Areola, il a fait une très belle saison à Villarreal. La gestion d’Emery a joué psychologiquement, a souligné Rothen. Il les a mis en concurrence avant de mettre Areola en numéro 1. Il jouait tous les matchs. Il a mis du temps avant de le sortir parce qu’il était moins bien. Là, il faut absolument que Trapp se remette dans le bain pour mardi soir. » Car c’est bien l’Allemand qui devrait être titularisé à Barcelone en Ligue des Champions.