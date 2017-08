PSG : Emery a prévenu Neymar sur l’enfer du Roudourou

Dans : PSG, EAG, Ligue 1.

Sans surprise, la conférence de presse du Paris Saint-Germain a tourné autour du cas Neymar et de ses probables débuts en Ligue 1 dimanche soir à Guingamp.

Ce vendredi, la FFF a bien reçu le certificat international de transfert (CIT) qui a permis d’homologuer le contrat du Brésilien. Quasi certain de pouvoir aligner sa recrue, l’entraîneur Unai Emery, qui s'exprimait avant l'homologation du bail, ne compte pas attendre pour la titulariser. « On va attendre si l'homologation est effective. Mais une chose est claire : nous voulons qu'il commence, a confié l’Espagnol. Il a fait de bons entraînements. On a bien travaillé, tactiquement, les coups de pied arrêtés, etc. C'est pour ça qu'il est prêt. » Du coup, le technicien a déjà briefé Neymar sur l’EAG, vainqueur à Metz (3-1) samedi.

« C'est un bon duel, à l'extérieur, contre une équipe qui pousse beaucoup dans son stade, qui est bien préparée et a bien débuté le championnat. C'est une équipe physique mais qui a aussi de la qualité. C'est pour ça que c'est un bon match, contre nous et pour Neymar s'il peut jouer. J'ai parlé avec lui cette semaine car la préparation mentale est importante aussi. Je lui ai dit que je connais bien le championnat espagnol, qu'aujourd'hui je connais mieux le championnat de France, il y a des similitudes. C'est difficile de gagner à l'extérieur. On joue tous nos matchs dans des stades pleins », a prévenu Emery, qui sait que Paris s’était incliné au Roudourou (2-1, 18e journée) l’an dernier.