PSG : Emery a menti, Ben Arfa n'est ni blessé, ni malade !

Présent en conférence de presse ce samedi, Unai Emery a justifié l'absence d'Hatem Ben Arfa dans le groupe du PSG contre l'AS Saint-Etienne en expliquant que ce dernier était privé de déplacement pour des raisons médicales. Selon Le Parisien, c'est totalement faux.

Le Paris Saint-Germain sera privé de nombreux joueurs pour son dernier déplacement de la saison, ce dimanche à Saint-Etienne, mais c'est le forfait de Ben Arfa qui fait du bruit, même si elle a été justifiée par le coach du PSG. « Hatem Ben Arfa est un joueur comme un autre. Il n'est pas là à Saint-Etienne pour des raisons médicales », a en effet expliqué Unai Emery à 24h du match. Cependant, cette version des faits est totalement rejetée par Le Parisien.

« L'international français est pourtant disponible et ne souffre d'aucune blessure. Hatem Ben Arfa a appris qu'il n'était pas retenu dans le groupe en même temps que le public et les médias. Avec les absences de Pastore, Di Maria ou Augustin, Ben Arfa espérait pouvoir faire partie du déplacement dans le Forez », explique le quotidien francilien. Si cela se confirmait, le départ d'Hatem Ben Arfa lors du prochain mercato ne ferait alors plus aucun doute, Unai Emery ne faisant visiblement plus confiance à l'ancien niçois. Ce dernier n'a plus joué une seule seconde avec le PSG depuis le quart de finale de Coupe de France face à Avranches début avril.