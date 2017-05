PSG : Duluc dit pourquoi Paris mérite quand même du respect

Dans : PSG, Ligue 1.

Sauf énorme retournement de situation, et même si on en a déjà vu un cette année, le Paris Saint-Germain ne conservera pas son titre de champion de France. Alors, il est forcément facile de tailler ce PSG qui dominait si largement de la tête et des épaules notre Ligue 1 depuis des saisons. Mais si l'AS Monaco est un superbe champion de France en mesure de battre plusieurs records, Vincent Duluc estime dans son édito sur L'Equipe que le club de la capitale fait un formidable dauphin quand même.

« Il serait injuste de ne pas garder quelques lauriers pour le Paris-SG. Car sa saison de perdant a été assez remarquable, quand même. Le club parisien va finir avec un total de points qui lui aurait permis d'être champion tous les ans depuis que la victoire à trois points existe. Il a fallu que Monaco soit énorme, dans le jeu, dans la résilience sous la pression, dans la manière de gagner le week-end pendant qu'il rêvait à ses milieux de semaine, pour résister à ce Paris-là. De même que Monaco n'est pas champion fortuitement, Paris n'est pas deuxième par hasard, ayant perdu sa marge par quelques manquements dus à l'affaiblissement de sa politique sportive, d'une saison sur l'autre. Mais les faits sont là, ainsi que nos admirations : la Ligue 1 a un champion superbe, et un dauphin qui a de l'allure. Quant au troisième, Nice, franchement, il n'est pas mal non plus », fait remarquer le journaliste du quotidien sportif.