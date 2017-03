PSG : Dugarry voit déjà un signe pour la remontada du Barça

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

La semaine prochaine, le PSG se rendra à Barcelone pour défendre son avantage tout de même conséquent de quatre buts, acquis en beauté lors du match aller au Parc des Princes. Pas habitué à se faire sortir des les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le géant catalan va certainement tout donner pour renverser la vapeur. Pour cela, un problème a été définitivement écarté cette semaine, avec l’annonce du départ de Luis Enrique en fin de saison. Pour ceux qui évoquaient des relations difficiles entre la superstar Lionel Messi, et l’entraineur barcelonais, la donne a au moins le mérite d’être clair, et tout le monde pourra se concentrer sur le jeu et non pas sur d’éventuelles luttes internes. Pour Christophe Dugarry, c’est un signe que les choses se mettent en place en vue de la fameuse « remontada ».

« Quand tu vois le Barça jouer avec Messi qui marche, parfois tu as envie de le secouer. Mais c’est le roi. L’impact du départ de Luis Enrique sur le Barça/PSG ? Oui, les joueurs seront face à leurs responsabilités. Avant le match contre Paris des joueurs se sont entraînés 20 minutes avant… L’entraîneur est un gilet pare-balles. C’est plutôt bien fait d’annoncer ça une semaine avant. Cette remontada, on ne sait jamais, tout se goupille bien pour le Barça en ce moment, ils sont même passés un point devant le Real sans forcer. Mais je ne vois pas non plus le PSG se liquéfier après le 4-0 », a confié le consultant de RMC, qui voit bien les joueurs barcelonais montrer un bien meilleur visage qu’à l’aller, sans garantir pour autant un renversement du score.