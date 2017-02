PSG : Dugarry minimise l'effet Emery..pour mieux vanter Laurent Blanc

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Après avoir confié qu'il avait passé une sacrée soirée devant sa télévision en regardant le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, puis avoir prévenu les supporters du PSG qu'il ne fallait pas s'emballer avant la fin du match retour, Christophe Dugarry a bien agacé les fans parisiens. Car le champion du monde 1998, proche de Laurent Blanc, a estimé qu'Unai Emery n'avait pas réellement fait des choix tactiques décisifs lors de ce triomphe. Et de relativiser aussi les mérites du coach espagnol par rapport à son prédécesseur.

« La tactique d’Emery ? Il n’y a rien eu de spécial au niveau tactique, à part peut-être Cavani et Busquets. Ce pressing haut, on le voit de plus en plus, rien extraordinaire. Mais il a fait passer son message aux joueurs. Il était agité à la Simeone sur le bord du terrain. Maintenant on sait tous qu’on peut embêter le Barça comme ça… en pressant. Ce qu’ils ont pu faire parce que Zlatan n’est plus là. Mais calmons-nous, le PSG avait battu le Barça avec Laurent Blanc, un meilleur Barça. Ce n’est qu’un match. Et attention au match retour encore une fois ! », a confié, sur RMC, Christophe Dugarry, un tantinet de mauvaise foi sur ce coup-là.