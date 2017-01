PSG : Dugarry est cash, la carrière de Ben Arfa à Paris est « terminée »

Dans : PSG, Ligue 1.

Christophe Dugarry en est persuadé, Hatem Ben Arfa n'a plus aucun avenir au Paris Saint-Germain. Même si l'ancien niçois est arrivé il y a seulement six mois, le consultant de RMC estime que sa chance est définitivement passée et que Ben Arfa doit aller voir ailleurs pour se relancer. Un constat assez violent de la part de Christophe Dugarry, qui ne laisse pas une seconde chance au joueur formé à l'OL.

Et au micro de RMC, le champion du monde s'est donc lâché. « Je ne crois plus en Hatem Ben Arfa au PSG. Les premiers mois sont les plus importants pour marquer son empreinte, marquer des buts. Et il y a eu des doutes autour de lui, car c’est un joueur hyper clivant. Ce sera toujours très compliqué pour lui de faire l’unanimité dans un club comme le PSG, parce qu’il y aura toujours des stars auxquelles il sera comparé, et parce qu’il faut un degré d’exigence, d’investissement et de professionnalisme largement supérieur à la moyenne avec un entraîneur comme Unai Emery. L’arrivée de Draxler ne va pas arranger les choses, tout comme le retour de Pastore un jour ou l’autre. Pour moi, l’avenir de Ben Arfa est plus qu’obscur au PSG. On a le sentiment que c’est un bouche-trou depuis le début pour Emery. Il a un contrat astronomique qu’aucun autre club ne lui donnerait, à part en Chine peut-être. Pour qu’il puisse s’épanouir, il faut qu’il se sente important dans un club et qu’il ne soit pas discuté. Alors pour moi, son avenir footballistique est terminé au PSG », a justifié Christophe Dugarry, qui n’a jamais été un grand de Hatem Ben Arfa et le confirme encore cette fois.