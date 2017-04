PSG : Dugarry épargne Paris et sa « saison de merde »

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que l’on pensait le Paris Saint-Germain inarrêtable en cette fin de saison, la victoire arrachée à Metz (2-3) dimanche a rappelé l’inconstance des Parisiens.

En résumé, les hommes d’Unai Emery sont capables du meilleur comme du pire, d’un match à l’autre, voire au cours d’une même rencontre. Pour Christophe Dugarry, il s’agit tout simplement d’une saison ratée. Mais l’ancien Marseillais n’a pas cherché à enfoncer le PSG qui vit un exercice agité en dehors du terrain.

« Les joueurs du PSG, je ne veux pas les accabler, des moments difficiles ça arrive. Ils ont dit eux-mêmes qu’ils avaient été suffisants… C’est une saison de merde pour le PSG, avec un mercato raté, le départ de David Luiz, d’Ibra, vidéo de Ben Arfa, les déclarations des uns et des autres, etc. Là, ils ont su réagir, je n’ai pas envie de leur tomber dessus. Les dirigeants n’ont pas été à la hauteur, c’est le chamboulement en interne », a expliqué le consultant de RMC.

Dugarry est pessimiste pour la fin de saison

« Ça me saoule qu’on compare toujours Monaco et Paris ! C’est arrivé aussi à Monaco. Ce match correspond à la saison du PSG, a analysé Dugarry. Le vrai Paris, c’est celui du PSG-Barça ou du Barça-PSG ? Il y a des hauts, des bas. On sent qu’il y a un malaise avec les joueurs, certains veulent partir… On chamboule en interne. Il y a trop de doutes dans cette équipe, ça ne sent pas bon. » Rappelons que Paris, vainqueur de la Coupe de la Ligue, peut encore rafler tous les titres nationaux.