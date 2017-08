PSG : Draxler refuse de rejoindre Monaco !

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Le transfert de Kylian Mbappé se met en place, mais les deux clubs doivent, en plus du montant et des différents accords à finaliser, s’entendre sur le joueur qui croisera la route de l’international français et rejoindra la Principauté. Ce ne devrait pas être Julian Draxler. Selon plusieurs sources, l’attaquant allemand a tout simplement refusé cette possibilité, lui qui est arrivé en janvier dernier au PSG et a eu un impact non négligeable sur les performances du club de la capitale.

En dépit de la concurrence accrue de manière spectaculaire, l’ancien joueur de Schalke et Wolfsburg entend bien jouer sa carte à fond, même s’il est considéré dans un premier temps comme un simple joker offensif. Le refus ferme de Draxler laisse tout de même Paris et Monaco à court de solution, Lucas étant extra-communautaire. La possibilité de faire venir Javier Pastore sur le Rocher pourrait rapidement être à l’étude, même si, cela va sans dire, elle plait beaucoup plus à Monaco qu’aux dirigeants parisiens.