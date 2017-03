PSG : Draxler est cash, il n'a pas peur du Barça et de la remontada

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

Avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Julian Draxler s'est montré confiant quant à la possible qualification du Paris Saint-Germain.

Le grand jour approche pour le club de la capitale française. Trois semaines après avoir humilié le Barça au Parc des Princes (4-0), le PSG se présentera au Camp Nou mercredi soir avec la ferme intention de conclure le travail. Si Julian Draxler sait que Paris va souffrir face aux offensives du FCB, qui est condamné à l'exploit, l'attaquant allemand a l'ambition de mettre tout le monde d'accord en allant s'imposer en Catalogne pour que la troupe d'Unai Emery conserve son invincibilité de l'année 2017.

« En Champions League, on ne sait jamais à l’avance ce qu’il va se passer. Nous avons gagné 4-0 à l’aller au Parc des Princes, mais nous savons à quel point le Barça est fort. Mais au fond de moi, je suis persuadé que nous allons réussir à nous qualifier pour les quarts. Je pense qu’il sera important d’attaquer et ne pas seulement penser à défendre. De la pression supplémentaire après le score de l'aller ? Je ne sais pas. Nous avons 4 buts d’avance, ils sont donc dans l’obligation d’attaquer dès le coup d’envoi. Ce sera un match très difficile, Barcelone sera soutenu par près de 100 000 personnes dans le stade. Notre confrontation ne s’est pas conclue après le match aller, il reste une manche. Ce n’est pas fini, nous le savons et le coach le sait. Personnellement, je me sens prêt à relever ce défi, je n’ai pas peur, bien au contraire. Je suis seulement heureux d’avoir la chance de pouvoir prendre part à ce type de match. Je pense d’ailleurs que l’ensemble du groupe partage cet état d’esprit », a lancé, sur le site de son club, Draxler, qui est donc prêt à en découdre avec Barcelone en Ligue des Champions.