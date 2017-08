PSG : Double vengeance, Paris débarque pour Coutinho

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Philippe Coutinho, qui a donné son accord pour quitter Liverpool si jamais son transfert se passait en douceur et sans clash avec le club de la Mersey, ne risque pas d’être servi.

En effet, le FC Barcelone, qui avançait plutôt bien dans ce dossier, peine à finaliser cette transaction. Le club anglais ne lâchera pas facilement son international brésilien, surtout que de nouveaux éléments sont apparus. Selon la radio catalane Catradio Esports, c’est tout simplement le PSG qui sème le trouble. Le club de la capitale fait miroiter une énorme proposition, tandis que le Coutinho est bercé par les douces paroles de son ami et compatriote Neymar.

Résultat, l’hésitation est palpable surtout qu’un certain Pini Zahavi, intermédiaire particulièrement efficace dans le transfert de Neymar, est sur le coup et œuvre désormais grandement pour le PSG. La presse anglaise évoque elle une autre version, celle qui permettrait à Liverpool d’envoyer un message fort en refusant toutes les offres, y compris celles qui atteindraient 100 ME. Selon cette dernière, Coutinho aurait été prévenu par ses dirigeants qu’il ne bougerait pas cet été peu importe ce qui lui était proposé. Sur le plan financier, Liverpool peut se le permettre, même si le double forcing de Barcelone et du PSG peut encore faire tourner bien des têtes.