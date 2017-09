Dans : PSG, OL, Ligue des Champions, Mercato.

Si certains sont vent debout contre le Paris Saint-Germain, et applaudissent la décision de l'UEFA de lancer dès maintenant une enquête sur le mercato du PSG, d'autres sont eux persuadés que l'instance européenne du football fait juste le jeu des clubs déjà en place, lesquels enragent de voir de nouveaux convives vouloir une part du gâteau. Eric di Meco est dans le camp des anti-UEFA et l'ancien joueur de l'OM ne s'est pas privé de le dire au micro de RMC.

« Tout cela c’est un non-événement, car il y aurait eu enquête de toute manière. Et cette décision est juste médiatisée, c’est de la com’. De toute façon, pour moi, le fair-play financier de l’UEFA, c’est une vaste escroquerie ! Elle permet aux gros de garder leur suprématie. Il est là pour empêcher les nouveaux riches de venir au niveau des installés. En plus, les installés, ils ne se sont pas toujours enrichis de manière très claire, et ils donnent la leçon ! », a fait remarquer Eric di Meco, qui ne rejoint donc pas la position de Jean-Michel Aulas.