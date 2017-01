PSG : Di Meco pense qu'Emery a commis une lourde erreur

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour le premier match officiel de l'année 2017, Unai Emery avait décidé de titulariser Kevin Trapp dans les buts du Paris Saint-Germain au détriment d'Alphonse Areola, apte pour cette rencontre face à Bastia en Coupe de France. Alors que le portier français semblait avoir pris très clairement l'avantage sur son rival allemand, la blessure d'Areola et son retour en demi teinte ont totalement relancé Trapp. Et en ce début d'année, on se demande encore qui sera le titulaire dans les cages parisiennes pour cette deuxième moitié de saison. Pour Eric Di Meco, cette situation n'est pas bonne du tout et elle va nuire aux deux gardiens de but et évidemment au PSG.

« En ayant mis la concurrence à ce poste très spécial, ils vont avoir un gros problème de gardien au Paris Saint-Germain. Et je pense que maintenant ils ont perdu les deux ! Si les grands entraîneur mettent une hiérarchie chez les gardiens, ce n’est pas pour rien », a fait remarquer l’ancien défenseur marseillais, qui estime que l’entraîneur du PSG se plante en toute beauté, Kevin Trapp n’ayant pas exempt de reproche face à Bastia, notamment sur l’ultime action et le but (logiquement) refusé aux Corses.