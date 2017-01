PSG : Di Meco n'est pas fan à 100% de Draxler, il dit pourquoi

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

C'est désormais officiel, Julian Draxler est un joueur du Paris Saint-Germain, l'international allemand s'étant engagé ce mardi jusqu'en 2021 avec le club de la capitale. Commentant cette signature de l'ancien joueur de Wolfsburg, Eric Di Meco n'est pas totalement enthousiaste. Car s'il apprécie le profil de Julian Draxler, l'ancien marseillais estime qu'il s'agit plus d'un pari sur l'avenir que d'un joueur dont la valeur est sûre et certaine. Et le PSG a déjà pris ce type de risque sans vraiment avoir connu la réussite.

« C’est un des grands talents de la nouvelle génération allemande. Mais il est un peu intermittent du spectacle. Il a été champion du monde à 21 ans. Dans le foot, quand un garçon comme ça a des envies de partir, il peut être mis à l’écart du groupe. En réalité, il était dans un bras de fer pour partir. C’est un beau coup parce que beaucoup de clubs étaient dessus. Paris a besoin de joueurs comme ça. Lo Celso, le jeune joueur argentin arrive aussi. Mais ils ont besoin de valeurs sûres. C’est comme Lucas quand il est venu. C’était la génération Neymar. C’est un pari qui n’a pas marché complètement », a fait remarquer, sur RMC, Eric di Meco, qui va attendre et voir ce que donne Julian Draxler sous le maillot du Paris Saint-Germain.