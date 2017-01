PSG : Di Maria, sauvé par Draxler selon Houllier ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Angel Di Maria va-t-il se réveiller en cette deuxième partie de saison, après avoir progressivement disparu de la circulation ces derniers mois ? La question vaut son pesant d’or pour le PSG, qui mise beaucoup sur sa star argentine pour lancer le jeu offensif, qui a semblé trop souvent en manque d’inspiration. Et si Paris a rapidement craqué au mercato en faisant venir Lo Celso et Draxler, ce n’est pas uniquement parce que Ben Arfa et Jesé n’ont pas convaincu. Le rendement en baisse de l’ancien madrilène et mancunien est visé, et l’arrivée de sang frais pourrait même avoir des conséquences positives sur les performances d’Angel Di Maria, estime Gérard Houllier.

« Di Maria va devoir se bouger. On ne peut pas dire que sa première partie de saison a été réussie. Il peut faire beaucoup mieux que ça. C'est un très grand joueur. Le but qu'il a marqué contre Bastia montre qu'il a de la classe et du sang-froid. C'est un joueur qui peut devenir décisif, donc je pense que la concurrence de Draxler va lui faire du bien. C'est bon quand un joueur est titillé », a expliqué le dirigeant lyonnais, qui est également consultant pour Eurosport, et pour qui Angel Di Maria va devoir accélérer, surtout avec l’échéance de Barcelone qui approche. Sinon, d'autres pourraient en profiter.