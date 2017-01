PSG : Di Maria, Rabiot, Meunier, les exigences de Riolo envers Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi, le Paris Saint-Germain a assuré l'essentiel en allant battre le Stade Rennais en Bretagne (0-1). Après une période noire durant le mois de décembre, le club de la capitale française confirme donc son renouveau avec une quatrième victoire de suite toutes compétitions confondues. Pour acquérir son premier succès de l'année 2017 en championnat, Paris a pu compter sur certaines individualités. Et notamment sur le nouveau venu, Julian Draxler, auteur du but décisif, et qui pourrait bien faire du tort à Angel Di Maria, selon Daniel Riolo. Mis à part cela, l'éditorialiste a aussi demandé une place de titulaire pour Rabiot tout en avouant la supériorité de Meunier par rapport à Aurier.

« Les choix d’Emery ? Di Maria a certainement compris qu’il y avait désormais une vraie concurrence, même si au vu de ce qu’a fait Lucas, il a pu souffrir d’être sur le banc. Avoir mis Draxler d’entrée s’est avéré un choix juste, mais physiquement l’Allemand a clairement chuté en seconde période. Le milieu à trois classique gère quand il est dans le confort, mais je crois que Rabiot doit trouver une place de titulaire. Avec Rabiot le jeu est plus fluide, plus rapide. Le jeu voulu par Emery est plus efficace avec lui, alors pourquoi ne pas le mettre tout de suite ? Côté droit, Meunier a encore montré qu’il était au-dessus du soi-disant titulaire du poste. Il paraît que je fais une fixette, mais je n’y peux rien. Meunier n’est certainement pas un crack, mais son état d’esprit, sa générosité et ses qualités foot, aussi, en font un meilleur arrière droit que son concurrent parti à la CAN », a expliqué, sur son blog RMC, Daniel Riolo, qui lance donc plusieurs messages à Unai Emery.