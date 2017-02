PSG : Di Maria n’est pas fan de la méthode Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Méconnaissable en première partie de saison, Angel Di Maria n’est plus un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Et pas seulement à cause de la concurrence de Julian Draxler.

Beaucoup plus efficace sous les ordres de Laurent Blanc, l’Argentin évolue loin de son meilleur niveau depuis l’arrivée d’Unai Emery l’été dernier. Il faut dire que l’entraîneur parisien l’a d’abord aligné sur l’aile gauche, avant de le replacer à droite, son côté favori. De plus, Di Maria n’apprécie pas particulièrement la philosophie de l’Espagnol.

« Au début, je jouais à un poste auquel je n'étais pas habitué, cela m'a un peu gêné, a confié l’ancien du Real Madrid à Marca. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu et les choses ont peu à peu changé. L'équipe a commencé à gagner et moi, je me sens bien maintenant, je deviens meilleur chaque jour. Emery ? Il m'a mis titulaire, puis sur le banc, ensuite titulaire... Mais je veux démontrer que je peux toujours être présent. »

Di Maria voudrait plus de liberté

« S'il est pointilleux ? Oui, très pointilleux. C'est une des choses que j'ai eu du mal à comprendre. Vous me connaissez, vous savez que j'aime courir, aller un peu partout de façon désordonnée. Mais il veut que chaque joueur occupe sa zone et presse dans son espace, a commenté El Fideo. J'ai eu un peu de mal au début avec lui, mais j'ai fini par comprendre et cela me plaît. C'est un entraîneur très exigeant, il a gagné des titres avec cette façon de travailler et il est arrivé jusqu'ici comme cela. » S’il veut récupérer sa place de titulaire, Di Maria devra s’habituer à la rigueur exigée par son coach.