PSG : Di Maria n'est pas bon, l'Argentine accuse Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d'une première partie de saison compliquée au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria peine à retrouver son niveau d'antan... Une situation qui inquiète au plus haut point Edgardo Bauza.

Cette saison, Angel Di Maria a joué 27 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot francilien. S'il a tout de même été décisif, avec cinq buts et six passes décisives, l'attaquant argentin n'est plus que l'ombre de lui-même dans le jeu. Depuis l'arrivée estivale d'Emery, Di Maria perd donc peu à peu de son influence. Si son entraîneur continue de le soutenir contre vents et marées, l'ancien joueur du Real Madrid a été placé sur le banc lors du dernier match contre Rennes (0-1) au profit du nouvel arrivant, Julian Draxler, qui a brillé en inscrivant un but. Par conséquent, son avenir au sein du club de la capitale semble s’assombrir. Et ceci n'étonne pas tellement son sélectionneur en Argentine, qui avoue implicitement un certain mal-être de Di Maria à Paris alors qu'il ne joue pas à son poste de prédilection...

« Si Di Maria se sent bien et à l’aise, c’est difficile de trouver un joueur avec sa dynamique. Je le connais depuis ses 13 ans et parfois je le sens anxieux. C’est un joueur qui, s’il se sent bien, peut marcher sur l’eau. Mais il ne joue pas à son poste », a lancé, au micro de TyC Sports, Edgardo Bauza, qui n'hésite donc pas à accuser le PSG de ne pas mettre l'Argentin dans de bonnes conditions.