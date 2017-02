PSG : Di Maria a du mal à y croire

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Angel Di Maria, attaquant du PSG auteur d’un doublé lors de la victoire 4-0 face au FC Barcelone : « Ce n'était pas possible de rêver d'une meilleure soirée, gagner 4-0 contre le FC Barcelone le jour de mon anniversaire c'est incroyable. On a suivi les consignes du coach, on a eu le match parfait et on est satisfait du résultat ».