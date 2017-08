PSG : Devinez qui pourrait être prolongé et gagner 1ME par mois ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Avant que Neymar n’enflamme la toile et la planète du football dans son ensemble, le feuilleton Marco Verratti a longtemps été sur toutes les lèvres du côté du Paris Saint-Germain. Un temps proche de rejoindre le FC Barcelone au mercato, l’international italien est finalement toujours dans l’effectif du vice-champion de France. Auteur d’un match moyen face à Monaco lors du Trophée des Champions, le numéro six du PSG a une nouvelle fois déçu les observateurs les plus critiques à l’issue de la première journée de Ligue 1 face à Amiens (2-0).

Concernant l'avenir du natif de Pescara, une nouvelle prolongation de contrat serait à l’étude ! En effet, le Journal du Dimanche indique dans son édition du jour que le milieu de terrain du PSG pourrait imiter Edinson Cavani, Marquinhos et Thiago Silva en étant revalorisé dans les prochaines semaines. Les émoluments du joueur pourraient atteindre près d’un million d’euros par mois... Une information qui, si elle se confirme, fera beaucoup parler, à Paris et bien au-delà.