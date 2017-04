PSG : Deux rouges, un penalty oublié... Al-Khelaïfi défonce l'arbitrage

Dans : PSG, Ligue 1.

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, après la défaite à Nice (3-1) : « C’est une grosse défaite, bien sûr. Le championnat n’est pas fini, mais ce sera difficile. La première mi-temps n’était pas facile, la deuxième mi-temps était moyenne. L’arbitrage doit aussi s’améliorer. Si l’on veut améliorer le football français, améliorons l’arbitrage car ce fut un cauchemar. Ce n’est pas normal. Je ne dis pas que l’on a perdu à cause de lui mais bon… Si l’on veut un championnat de haut niveau, il faut changer l’arbitrage. Je ne pense pas aux deux cartons rouges, ni à ce match, je parle en général. Si l’on a pas assez d’arbitres français en Coupe du Monde, ce n’est pas pour rien et je ne parle pas de ce match car Nice mérite ses trois buts. Mais beaucoup de choses sont à changer. Concernant le titre, je ne me dis pas que l’on a perdu, mais ce sera difficile. Il reste trois matches et une finale de Coupe de France, on se battra jusqu’à la dernière minute. On savait que c’était difficile de jouer ici, Nice a mérité les trois points. Félicitations à eux, à leur président, à leur coach », a-t-il déclaré sur Canal Supporters.