PSG : Deux départs qui vont faire du bien au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Avec l’arrivée de Neymar, et la possible venue d’un dernier joueur offensif, c’est un sacré embouteillage en attaque, sans compter que des éléments comme Hatem Ben Arfa ne comptent pas quitter le club sans au moins avoir leur compte.

Dans les prochains jours, alors qu’il ne reste que trois semaines de mercato, deux joueurs devraient toutefois faire leurs valises, copieusement poussés vers la sortie par le club de la capitale. Il s’agit de Jean-Christophe Bahebeck, qui entre dans sa dernière année de contrat mais n’a connu que des prêts ratés ces dernières années. Il pourrait connaître un nouveau prêt puisque l’attaquant négocie actuellement avec Utrecht pour un prêt sans option d’achat, même si c’est bien secondaire pour un joueur qui sera libre en juin 2018.

De son côté, Jesé ne devrait pas retourner à Las Palmas, et n’a aucune chance de jouer avec le PSG. Le joueur espagnol l’a bien compris et il négocie actuellement avec la Fiorentina, ce qui lui permet d’esquiver l’entrainement au Camp des Loges. La Viola n’a toutefois pas encore formulé d’offre pour récupérer l’ancien joueur du Real Madrid, qui va tenter de négocier un prêt avec option d’achat. Cela n’arrange pas le PSG, mais le club de la capitale n’aura probablement pas vraiment le choix s’il veut se défaire d’un salaire et d’un joueur qui n’a pas sa place.