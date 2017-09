PSG : Deux clubs anglais misent sur une sale saison de Cavani à Paris

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Un an après son arrivée au PSG, vexé par le statut de Zlatan Ibrahimovic qui prenait toute la place à la pointe de l’attaque parisienne, Edinson Cavani avait réfléchi à une porte de sortie anglaise, son frère discutant même avec Manchester United. L’Uruguayen, appuyé par son président, est finalement resté pour mieux exploser après le départ du Suédois. Mais avec l’arrivée de Neymar, et les problèmes d’égo que cela peut poser, les clubs anglais se réveillent. Ainsi, deux clubs ont fait part de leur intérêt à récupérer l’ancien napolitain si jamais la situation se dégradait à Paris.

Selon le Daily Mail, Everton et Chelsea étudient cette possibilité, qui ne sera bien évidemment possible que l’été prochain, si jamais la saison de Cavani à Paris venait à mal se dérouler. Il y a peu de chance que les Toffees, qui ont tout de même de jolis moyens financiers avec plusieurs grosses ventes récentes, suscitent un intérêt réciproque de la part de l’Uruguayen. Chelsea, sur le point de se défaire de Diego Costa, pourrait en revanche être une piste beaucoup plus crédible, même si pour le moment, il s’agit plus d’un positionnement d’opportunité que d’une réelle possibilité de provoquer le départ de Cavani du PSG.