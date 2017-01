PSG : Débordé, Kluivert annonce des surprises au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Après l’arrivée de Julian Draxler et le retour de prêt de Giovani Lo Celso, le Paris Saint-Germain est loin d’avoir terminé son mercato hivernal.

Comme annoncé depuis des mois, le champion de France souhaite recruter un attaquant de pointe pour soulager Edinson Cavani. A ce sujet, on sait que Patrick Kluivert est en contact avec l’entourage de l’Argentin Lucas Alario (24 ans, River Plate). Mais ce n’est pas le seul dossier en cours pour le directeur du football, actuellement en pleine action. Et pour cause, le PSG n’écarte pas la possibilité de renforcer toutes ses lignes.

« Oui, je suis beaucoup au téléphone. Le travail continue. Le mercato avance toujours bien sûr. Nous sommes en train de voir. Le mercato d'hiver est très difficile mais nous essayons d'avoir un autre attaquant, a confirmé le Néerlandais pour le lancement d’une académie PSG à Tunis. Le plus important c'est de voir comment l'équipe se comporte maintenant et après on verra quel joueur peut venir pour renforcer notre équipe. On regarde à tous les postes, pas seulement à un seul. On veut améliorer toute l'équipe donc on regarde pour chaque poste. » Autant dire que Paris pourrait enflammer ce mercato !