PSG : De Liverpool à Barcelone, ce Brésilien ne passera pas par la case Paris

Tandis que le dernier mercato estival a laissé un goût amer du côté du Paris Saint-Germain, les dirigeants parisiens s’activent d’ores et déjà pour ne pas décevoir les supporters du club, et mettre à disposition d’Unai Emery des renforts de premier choix. Si la priorité offensive du mercato se nomme Alexis Sanchez, un autre joueur de Premier League était activement suivi par le club ces dernières semaines : Philippe Coutinho (Liverpool).

Selon les informations du média espagnol Sport, la piste menant à l’international brésilien a du plomb dans l’aile pour le Paris Saint-Germain. Effectivement, le joueur a refusé une offre « alléchante » du club de la capitale pour un transfert à l’issue de la saison. Le maître à jouer de Liverpool a choisi sa future destination, il s’agit du FC Barcelone. Depuis plusieurs semaines, le club catalan fait les yeux doux à la pépite de Jürgen Klopp dans le but de faire de lui le quatrième homme de l'attaque, derrière Neymar, Lionel Messi et Luis Suarez. C’est assurément un gros coup que s’apprête à faire le Barça, au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain...