PSG : Danilo, Mbappé, un gardien, des départs... Ça va encore être fou !

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Cela a été dit et répété en enrobage de la signature de Neymar, mais le marché des transferts du PSG est très loin d’être terminé.

Avec l’arrivée de la star brésilienne, d’autres mouvements sont en prévision, et cela pourrait encore faire du bruit. Du côté des arrivées imminentes, celle de l’Argentin Juan Foyth ne fait plus guère de doute, et devrait se conclure cette semaine pour 10 ME en provenance de l’Estudiantes affirme L’Equipe. Autre joueur ciblé concrètement, Danilo, du FC Porto, qui a tout de même une clause libératoire à 60 ME. Ce montant ne fait pas peur au PSG, qui envisage de tout mettre sur la table pour récupérer le milieu de terrain. La signature d’un gardien est également envisagée, même si les dirigeants attendent aussi de voir comment se passeront à ce niveau les premiers matchs de la saison. Enfin, l’ultime gros dossier concerne Kylian Mbappé, qui serait désormais chaud pour rejoindre le PSG, dans un transfert qui pourrait se régler à hauteur de 180 ME. Visiblement, Paris n’est plus à ça près.

Quatre départs, pour 50 à 60 ME

Car dans l’autre sens, des départs sont inévitables, avec une rentrée d’argent nécessaire de 50 à 60 ME. On y retrouve sans surprise Serge Aurier et Grzegorz Krychowiak, mais également Blaise Matuidi, ainsi que Presnel Kimpembe, qui ferait les frais de l’arrivée de Foyth. De quoi bouleverser encore le visage d’un Paris Saint-Germain qui a décidé de connaître un mois d’août bouillant sur le marché des transferts.