PSG : Daniel Riolo voit rouge et demande la tête de Verratti

Si Neymar a plus qu'éclaboussé de son talent la Ligue 1 pour sa première au Parc des Princes sous le maillot du PSG face à Toulouse ce dimanche soir (6-2), en marquant deux buts et en délivrant deux passes décisives, Marco Verratti s'est aussi fait remarquer, mais pour de mauvaises raisons. En recevant deux cartons jaunes, assez sévères, le milieu de terrain italien a été expulsé à la 69e minute de jeu. Ce qui n'a pas eu de conséquence sur le résultat final, mais ce fait de jeu exaspère Daniel Riolo.

« On, je, parle beaucoup du 4-3-3, mais qui joue dedans c'est important ! Et Verratti, ça fait longtemps qu'il est moyen ! Très moyen ! », a lancé, sur Twitter, le journaliste de RMC, qui estime donc que Verratti ne mérite pas d'être titulaire au PSG, son expulsion, la deuxième de sa carrière au PSG après un rouge contre l'ETG de Dupraz déjà en 2013, le prouvant. Pas sûr que tout le monde valide les dires de Riolo...

