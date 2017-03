PSG : Daniel Riolo rigole de la plainte de Marco Verratti

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi, l'agent de Marco Verratti a annoncé qu'il avait saisi un avocat français afin d'attaquer en justice L'Equipe et Daniel Riolo. Le quotidien sportif avait indiqué que le milieu de terrain italien du PSG était en boîte de nuit à 48h du match retour de Ligue des champions face au Barça, tandis que le second lui avait soutenu cette thèse de L'Equipe. Et si le Paris Saint-Germain a réagi officiellement en balayant ces rumeurs d'un revers de la main, du côté de Marco Verratti on veut que la justice règle cette histoire.

Interrogé, via Twitter, sur cette affaire, Daniel Riolo n'a pas semblé être impressionné par cette histoire, estimant que les faits plaident en sa faveur. « Ca va etre dur de soutenir qu'il ne sort pas sans arret ! Tout Paris le sait 😄au lieu de l'aider pffff », a répondu le journaliste de RMC, qui n'avait pas ménagé Marco Verratti, mettant en cause l'hygiène de vie de ce dernier.