PSG : Daniel Riolo est optimiste dans le dossier Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Alors que le potentiel transfert de Neymar au Paris Saint-Germain fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs heures, Daniel Riolo a donné quelques précisions sur ce dossier majeur.

Le feuilleton Neymar est reparti pour un tour du côté du PSG. Mercredi, Esporte Interativo annonçait que l'attaquant brésilien aurait d'ores et déjà donné son accord à Paris pour rejoindre la capitale française cet été. Prêt à lever sa clause libératoire de 222 millions d'euros, le PSG semblerait donc en passe de réaliser le plus gros coup de son histoire sur le marché des transferts. Et malgré le timide démenti de l'ailier gauche, qui s'est dit « heureux au Barça » après la meilleure saison de sa carrière, Daniel Riolo croit savoir que cette opération est bel et bien réalisable pour le club francilien.

« Le gros coup du PSG ne va pas tarder. J’attends les commentaires d’experts sur le concept d’attractivité du PSG ! Il ne s’agit pas de croire ou pas à Neymar au PSG. Il s’agit juste de dire que les discussions existent et que c’est possible. 60/40 aujourd’hui », a lancé, sur Twitter, Riolo, qui estime donc qu'à l'heure actuelle, Neymar est plus proche d'un départ vers le PSG que du Barça. De quoi rajouter de l'huile sur le feu...