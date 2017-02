PSG : Daniel Riolo dégaine quand même sur Alphonse Areola

Dans : PSG, Ligue 1.

On ne risque de parler que de ça dans les prochains jours à Paris. Même si le PSG a fini par s’imposer 2-1 presque miraculeusement en fin de match contre Lille, tout a failli être remis en cause en raison d’une boulette XXL d’Alphonse Aréola, qui a manqué deux occasions de dégager et a fini par se faire contrer, coûtant l’égalisation à son équipe à quelques minutes de la fin. Ce n’est pas la première fois que le gardien français se montre fébrile, et Daniel Riolo ne s’est pas prier pour le faire remarquer, alors que Kevin Trapp, actuellement blessé, est désormais plus que jamais le numéro 1 du club de la capitale.