PSG : Daniel Alves arrive, Serge Aurier va faire ses valises !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dévoilée samedi, la piste qui mène Daniel Alves au Paris Saint-Germain est confirmée ce dimanche par Le Parisien. Le quotidien francilien précise cependant qu'aucun accord définitif n'est scellé avec le défenseur brésilien laissé libre par la Juventus et qui peut donc signer où il le souhaite et dans les conditions financières qui l'arrangent. Mais la tendance est plutôt favorable pour le PSG, Antero Henrique ayant accéléré ces derniers jours afin de faire signer Daniel Alves au nez et à la barbe de Manchester City, qui semblait être seul dans le dossier.

Actuellement en vacances, Daniel Alves se laisse encore quelques jours pour prendre sa décision, mais le Paris Saint-Germain est désormais le favori pour obtenir la signature du joueur de 34 ans. Et si Alves débarque au PSG, il remplacera Serge Aurier, qui devrait être libéré afin de pouvoir rejoindre la Juventus. Du côté de Nasser Al-Khelaifi, on ne paraît plus réellement vouloir se battre pour conserver le défenseur ivoirien. Reste tout de même que Paris ne bradera pas Aurier et que la Vielle Dame devra faire une offre suffisante. Mais si d'ici là Daniel Alves a rejoint le PSG, nul doute que les négociations avanceront rapidement.