PSG : Dani Alves explique pourquoi il a préféré Paris à Man City

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

Jusqu'à la semaine dernière, Manchester City semblait seul dans la course pour s'offrir Dani Alves, lequel avait été libéré par la Juventus. Mais, dans le sprint final, les Citizens ont été dépassés par le Paris Saint-Germain, le club de la capitale obtenant la signature pour deux ans du défenseur brésilien. Présent ce mercredi en conférence de presse, Dani Alves a expliqué les raisons qui l'ont poussé à préférer le PSG à Manchester City.

« J'avais non seulement l'intérêt de City mais également d'autres clubs anglais. J'ai souvent dit que la Premier League est un Championnat qui m'attirait beaucoup. Il y avait aussi un projet très intéressant. J'ai discuté avec les dirigeants de City. J'ai des amis ici, ma femme aime beaucoup la ville. J'ai été un peu égoïste lorsque je suis parti à la Juve. Je n'ai pas écouté ma femme ou mes amis. Cette fois, j'ai essayé d'être moins égoïste et de contenter tout le monde. Je crois beaucoup au bonheur. C'est pour ça que j'ai pris la décision de venir ici. Si Guardiola s'est senti lésé, je lui présente mes excuses. J'assume ma décision. (...) Au Brésil, on dit que celui qui persiste réussit. C'est la troisième fois que mon nom est associé au PSG et cette fois c'est la bonne. Paris me draguait depuis longtemps et maintenant on est marié. Je suis très content d'être ici. Je voudrais traduire mon bonheur sur le terrain », a expliqué Dani Alves, qui sait bien évidemment que financièrement le Paris Saint-Germain était un des rares clubs à pouvoir tenir tête à Manchester City. Un argument forcément non négligeable.