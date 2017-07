PSG : Coutinho, plan B du PSG ? Oui mais Mbappé passe avant tout !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco, Premier League.

Le Paris Saint-Germain a un rêve tout éveillé, celui de faire signer Kylian Mbappé lors de ce mercato. Mais les dirigeants parisiens le savent, la tendance forte est tout de même que l'attaquant international français reste une saison de plus en Principauté, et prépare sereinement le Mondial 2018. Et forcément, devant cette incertitude, le PSG doit travailler sur d'autres pistes, afin d'être prêt à bouger lorsque Mbappé fera part de sa décision.

Confirmant les informations de la presse anglaise, L'Equipe annonce ce samedi que faute de Kylian Mbappé, le staff du Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers Philippe Coutinho. Le milieu de terrain brésilien de Liverpool a été contacté il y a quelques semaines via son entourage, mais contrairement à ce qui était indiqué vendredi, le PSG n'a fait aucune offre pour Coutinho, dont les Reds n'envisageront le départ que pour 90ME minimum. Mais du côté de Nasser Al-Khelaifi, la priorité absolue est Kylian Mbappé, et l'éventuel plan B Coutinho ne sera réellement déclenché qu'à l'ultime moment. Autrement dit, le joueur de Liverpool est sur une short list mais pas réellement avec l'étiquette de favori.