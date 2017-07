PSG : Courtisé au mercato, Kimpembé ne bougera pas

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Serie A.

Troisième larron dans la hiérarchie défensive du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembé ne dispose pourtant pas de bon de sortie cet été.

Très bon à chacune de ses sorties sous le maillot francilien la saison dernière, et notamment lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Barça, Presnel Kimpembé a passé un véritable cap. Désormais international français, puisque Didier Deschamps l'a appelé à deux reprises chez les Bleus en 2017, le Titi Parisien n'en finit plus d'impressionner. Pas étonnant donc de le voir dans les petits papiers de Liverpool, d'Everton et de l’Inter Milan. Mais malgré le fait qu'il ne gagnera pas forcément du temps de jeu l'an prochain derrière Thiago Silva et Marquinhos, le joueur de 21 ans va rester à Paris cet été.

Selon RMC, « le club parisien et le joueur ne veulent pas envisager un départ ». Très attaché au PSG, Kimpembé fait l'unanimité au sein du vestiaire et du staff. Par conséquent, un transfert estival n'est pas du tout à l'ordre du jour pour le gaucher. Les courtisans sont donc prévenus...