PSG : Courbis se paye la tête d'Emery sur le cas Areola

Dans : PSG, Ligue 1.

Coupable d’une énorme erreur contre Lille (2-1 pour les Parisiens) mardi, le gardien du Paris Saint-Germain Alphonse Areola n’échappe pas aux critiques. Mais il n’est pas le seul.

Parmi les observateurs, beaucoup estiment que le portier de 23 ans subit les conséquences inévitables de la mauvaise gestion de l’entraîneur Unai Emery. En effet, Rolland Courbis affirme que le dernier rempart formé au PSG a été lancé trop tôt. « La question après le match, c'est est-ce qu'Areola a perdu sa place ? Mais ma question, c'est quand est-ce qu’Areola, dans sa carrière, a gagné sa place de titulaire au PSG qui joue la Ligue des Champions, en ayant joué dans des clubs qui sont respectables comme Lens, Bastia et Villarreal ? », s’est interrogé le consultant sur SFR Sport.

« Il débarque au PSG à un âge où, pour un gardien, on est un bébé. Et il débarque, par l'opération du Saint-Esprit, un jour où il y a un PSG-Arsenal, titulaire sans avoir joué une minute en championnat, a rappelé le technicien. Et derrière, on est surpris qu'il fasse une bêtise de temps en temps. Moi je serais surpris s'il ne faisait pas de bêtises de temps en temps ! Là ça serait un extraterrestre ! Là il est au-dessus de son seuil de compétence, ce qui ne sera peut-être pas le cas dans deux-trois ans. »

L’autre erreur d’Emery

« Son entraîneur lui-même a expliqué de manière très intelligente dans la presse qu'il avait des problèmes pour plonger sur le côté gauche, comme ça les adversaires seront au courant, s’est moqué Courbis. Et derrière, j'ai entendu, de la part de cette même personne qui est en apprentissage en France et dans le haut niveau, parce que la Ligue des Champions n'est pas l'Europa League, qu'Areola est là pour apprendre grâce au PSG et à ses coéquipiers qui lui sautent dessus pour le féliciter chaque fois qu'il fait un arrêt... » Résultat, Areola semble en perte de confiance alors qu’il n’aura peut-être pas l’occasion de jouer avant un moment.