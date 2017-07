PSG : Coup de théâtre dans un dossier qui semblait réglé ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Jeudi, tout semblait être réglé entre le Paris Saint-Germain et Thiago Motta. Le joueur, actuellement en vacances en Espagne, devait rejoindre rapidement la capitale afin de signer sa prolongation de contrat, son agent et Antero Henrique ayant trouvé un accord qui convenait à tout le monde. Sauf que finalement le document final transmis à Thiago Motta ne correspondrait pas aux promesses faites quelques heures plus tôt lors des négociations.

Et cette fois, la blague ne fait plus du tout sourire Alessandro Canovi, le représentant de Thiago Motta. « A 90% c’est fini, l’aventure de Thiago au PSG va s’achever ce vendredi, date de la fin de son contrat. Il s'est passé des choses incroyables dans ce dossier », explique, dans L’Equipe, Canovi, qui doit repartir dans la matinée en Catalogne afin de parler de tout cela avec Thiago Motta. Selon le quotidien sportif, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain n’est pas si chaud que cela à voir le milieu de terrain prolonger au PSG et aurait choisi de finalement tourner le dos à cette option. Une version tout de même étonnante dans la mesure où Nasser Al-Khelaifi a toujours fait savoir qu'il voulait garder Thiago Motta, y compris après sa carrière de footballeur.