PSG : Contre l'OM, Cavani n’oublie pas le réel objectif de Paris

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2013, Edinson Cavani est bien placé pour savoir ce que représente le Clasico pour les supporters parisiens.

D’un côté comme de l’autre, c’est LE match à ne pas perdre dans la saison, celui qui peut ravir les fans pendant des semaines voire des mois. C’est pourquoi l’attaquant uruguayen promet de tout donner dimanche soir au Vélodrome, mais sans oublier la priorité du PSG. Car en dépit du contexte de ce choc, le meilleur buteur du championnat (25 buts) sait que Paris a absolument besoin des trois points dans la course au titre.

« C’est un match très important, a annoncé El Matador dans un entretien accordé à RMC. C’est un événement spécial. Surtout pour les supporters. Ils portent ça au fond du cœur. On ressent automatiquement le besoin de défendre le maillot de Paris comme ils le font. On a l’envie et c’est une grande épreuve pour voir si on va réussir à gagner le championnat. Quand je joue, je défends ce maillot comme si j’avais été supporter toute ma vie. C’est notre mission. » On peut s’attendre à voir un Cavani courir au quatre coins du terrain, comme d’habitude.