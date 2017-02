PSG : Content d'être parti, Digne n'oublie pourtant pas Paris

Dans : PSG, Liga, Ligue des Champions.

Définitivement parti du Paris Saint-Germain l'été dernier en direction de Barcelone, Lucas Digne ne regrette pas du tout son choix alors qu'il va retrouver son ancienne équipe en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Mardi sera un jour spécial pour Lucas Digne. Sept mois après son départ du club de la capitale française, le latéral gauche retrouvera le Parc des Princes dans le camp des visiteurs. S'il avoue ressentir un petit pincement au cœur avant d'affronter ses amis franciliens, l'international tricolore ne viendra pas à Paris avec un sentiment de revanche. Plus dans les plans de Laurent Blanc lors de la saison 2015-2016, il avait dû être prêté à la Roma pour poursuivre sa progression. Après cette cassure, Digne avait tout simplement fait une croix sur le PSG, un club au sein duquel il n'a pas voulu revenir lors du dernier mercato estival.

« Revenir à Paris après la Roma ? Non. J'avais prévenu Olivier Létang que je ne comptais pas revenir. Les choses ne s'étaient pas passées comme je le souhaitais. Pas comme le club le souhaitait peut-être non plus. Mais je n'avais pas envie de reperdre une année. Cela a été difficile avec Létang, mais il a fini par me laisser partir. J'ai gagné huit titres à Paris. Après c'est comme les mariages, certains fonctionnent et d'autres pas. Celui-là n'a pas super bien marché. Avec les joueurs ou le président, tout s'est bien passé, je ne peux que les remercier. J'ai pu aller à la Coupe du monde en étant au PSG. Mais je n'ai pas de sentiment de revanche vis-à-vis du PSG, pourquoi je devrais en avoir ? J'ai gagné des titres à Paris et désormais je suis dans le plus grand club du monde. Je n'ai rien à prouver », a lancé, dans les colonnes du Parisien, Digne, qui remercie tout de même le PSG, sans qui il ne serait pas là où il est actuellement.