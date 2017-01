Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Sur le point de signer à Paris, Gonçalo Guedes n’était pas vraiment parti, au début du mois de janvier, pour quitter le Benfica Lisbonne.

Selon le journal portugais Record, il avait surtout à cœur de jouer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, et continuer sa belle saison avec le club portugais. Oui, mais voilà, ce dernier a besoin de liquidités, et a donc fait des concessions, notamment sur sa clause libératoire à 60 ME, pour le vendre au plus offrant. Par le biais de José Mourinho et de son agent commun au joueur, l'inévitable Jorge Mendes, Manchester United a fait le forcing pour tenter de récupérer celui que la presse anglaise surnomme le « prochain Cristiano Ronaldo ». De par sa nationalité, son talent prometteur, et le fait qu’il pouvait revêtir le fameux numéro 7 s’il signait chez les Red Devils.

Seulement, le PSG s’est montré le plus convaincant sur le plan financier révèle le Daily Mail avec une offre à 25 ME et 5 ME de bonus possibles sur laquelle le club anglais n’a pas souhaité surenchérir. Ensuite, les contacts avec Guedes ont été dans un premier temps un peu froids, le joueur restant sur son idée de terminer sa saison avec le Benfica Lisbonne. C’est pourquoi Patrick Kluivert a pris la peine de se déplacer dans la capitale portugaise afin de lui présenter le projet parisien, et lui proposer un contrat de quatre ans et demi avec un salaire situé entre 250.000 et 300.000 euros mensuel, ce qui le place en milieu de grille au sein de l’effectif parisien. De quoi finir de convaincre Gonçalo Guedes, qui est attendu cette semaine dans la capitale avec sa famille pour finaliser son arrivée, et devenir la troisième recrue parisienne cet hiver, après Draxler et Lo Celso.