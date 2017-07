PSG : Coach Landreau le réclame, Paris doit recruter un gardien

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En quête de renforts dans ce mercato estival, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Gianluigi Donnarumma, le gardien de but du Milan AC. Le dossier semble complexe et il est difficile de savoir, pour l’heure, si le club parisien va recruter un nouveau portier en vue de la saison prochaine. Mais le débat semble éternel entre Kevin Trapp et Alphonse Areola. Invité de Téléfoot ce dimanche, Mickaël Landreau avoue que l’écart de niveau entre les deux est trop faible pour installer une réelle hiérarchie, durable sur le long terme. Selon lui, le PSG doit recruter un vrai taulier à ce poste.

« Si je comprends que le PSG cherche un gardien de but ? Oui. Je peux le comprendre. Il faut un numéro 1, pas des gardiens proches en niveau, il faut un décalage entre les deux. Trapp et Areola sont trop proches en termes de niveau. Et en plus Paris, c’est un club particulier pour les gardiens… » a expliqué le nouveau coach du FC Lorient. Reste à savoir quelle sera la décision des décideurs franciliens dans ce dossier complexe (comme chaque été) dans les prochaines semaines…