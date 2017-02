PSG : Cinq nuls à domicile, il est où le grand Paris demande Pierre Ménès ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans la foulée de son excellent match contre le FC Barcelone, le PSG a subi un contrecoup brutal ce dimanche avec un triste 0-0 face à Toulouse. Après la victoire à l’arrachée contre Lille, les Parisiens ont de nouveau éprouvé les plus grandes difficultés à faire la différence face à la formation de Pascal Dupraz très regroupée en défense. Un mal qui se confirme donc en ce qui concerne le championnat de France, où le club de la capitale se fait bien plus souvent museler qu’en Ligue des Champions, et cela pourrait finir par lui coûter cher annonce Pierre Ménès.

« Le retour à l'ordinaire a fait beaucoup de mal à un PSG évidemment méconnaissable par rapport à sa prestation contre Barcelone. En même temps, les locaux ont joué contre une équipe regroupée à dix derrière quasiment tout le match. Mais ce n'est ni une excuse ni une surprise que Toulouse vienne au Parc pour prendre un point. D'ailleurs, les coéquipiers de Marquinhos n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Par contre, ils auraient pu bénéficier d'au moins un penalty sur une main de Trejo en première période ou sur la charge de Moubandje contre Aurier en fin de match. Mais clairement, Paris ne peut pas s'abriter derrière ça. Ce 0-0 est le cinquième nul concédé au Parc cette année. C'est trop. Emery a essayé de changer les choses en faisant entrer Verratti après le repos. Le petit Italien a failli transformer le match mais n'a finalement pas suffi. Ce résultat accrédite la thèse qu'il existe deux visages du PSG : un en Ligue des Champions et l'autre en Ligue 1. Et pour l'instant, celui du championnat est encore très loin du niveau des saisons précédentes », explique le consultant de Canal+ sur son blog, à l’heure où Paris a manqué une très belle occasion de revenir à une longueur de Monaco.