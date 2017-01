PSG : Cette recrue qui a gagné le respect du vestiaire

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est un constat qui a même été fait en haut lieu, le recrutement estival du PSG n’a pas donné totalement satisfaction cette saison. Et finalement, celui qui s’en sort peut-être le mieux est probablement Thomas Meunier. Arrivé avec un titre de champion de Belgique en poche et un Euro où il est monté en puissance, le latéral droit aura su se mettre en évidence à chacune des sollicitations. Son apport offensif est plus mesuré que celui de Serge Aurier, mais plus précis aussi, et s’il reste numéro 2 dans la hiérarchie, le Diable Rouge n’inquiète plus personne au moment où l’Ivoirien se prépare à aller disputer la CAN. C’est ce qu’a souligné Unai Emery à l’heure où l’ancien de Bruges se prépare à enchainer les matchs.

« C’est un joueur qui a travaillé avec humilité et avec ses capacités et la progression du joueur dans l’équipe est importante. Il a gagné le respect des autres joueurs, de tout le staff et de tous les supporters aujourd’hui. Il sait qu’il a besoin de continuer cette progression, avec de l’humilité et du travail. Avec les matches, il aura plus de confiance et d’expérience. Nous sommes contents de la progression de Thomas Meunier et, maintenant que Serge Aurier est à la Coupe d’Afrique avec son équipe nationale, c’est un bon moment pour continuer cette progression », a prévenu l’entraineur espagnol, qui attend clairement de Thomas Meunier qu’il s’impose, et devienne pourquoi pas un réel concurrent à Serge Aurier pour la deuxième partie de saison.