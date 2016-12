PSG : Cette piste à 70ME se referme violemment

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Evoqué ces derniers jours comme l'un des possibles renforts défensifs du Paris Saint-Germain, Virgil Van Dijk a brutalement mis un terme aux supputations sur son avenir En effet, le défenseur international néerlandais de Southampton, dont le prix évolue autour de 70ME, a envoyé un message clair et net à ceux qui lui tournaient autour lors du mercato. Et notamment son compatriote Patrick Kluivert, directeur du football du PSG.

Dans le très sérieux Times, Virgil Van Djik a en effet mis les choses au point. « Tout le monde dit qu’à 25 ans, les meilleures années sont encore à venir. Mais je suis heureux en appréciant le moment présent. Southampton est un très bon club pour moi. C’est un lieu incroyable et je suis heureux de participer au succès de ce club. Chaque joueur dans le monde a des ambitions. J’ai des ambitions comme tout le monde. Je veux donner le meilleur de moi-même en tant que joueur. Je peux encore progresser sur beaucoup d’aspects et cela demande du temps. Cela nécessite de jouer des matches. Cela nécessite de jouer au plus haut niveau et avec l’équipe nationale. Ma valeur financière ? Je ne peux rien dire à ce sujet. C’est le football de nos jours. Mais je ne ressens pas de pression », a confié Virgil Van Dijk, qui a clairement la tête sur les épaules et ne souhaite pas aller plus vite que la musique. Si le PSG a vraiment pensé à lui, ce qui reste à prouver, il est temps de passer à autre chose.