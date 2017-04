PSG : Cette fois-ci, Paris ne croit plus au titre en L1

Dans : PSG, Ligue 1, OGCN, Monaco.

Marquinhos, défenseur du PSG, après la défaite à Nice (3-1) : « Je pense que Nice a été meilleur. On a eu la possession, mais on n’a pas eu d’occasions. On marque sur un corner. Mais notre jeu n’a pas été en place aujourd’hui. Nice a très bien attaqué ce match, en étant agressif sur le ballon. On aurait dû faire beaucoup plus que ça. Sur la course finale vers le titre en Ligue 1 ? Le titre c’était déjà difficile, maintenant, ce sera très dur. On ne va quand même pas lâcher. Ça a été une saison dure, il aurait fallu gagner ce soir pour maintenir la pression sur Monaco, mais on perd et ce sera très dur », a-t-il déclaré sur Canal+.