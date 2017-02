PSG : Cette fois-ci, l'OM ne garera pas le bus

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Une semaine avant le Classico contre l'Olympique de Marseille, Thiago Motta s'est montré prudent quant à une potentielle victoire du Paris Saint-Germain estimant le rival marseillais bien plus armé qu'auparavant.

Dimanche, le club de la capitale française a loupé une occasion en or de revenir sur les basques de Monaco en ne faisant pas mieux qu'un match nul contre Toulouse au Parc des Princes (0-0). Par conséquent, et après une semaine de repos sans Ligue des Champions, Paris aura à cœur de repartir de l'avant en championnat face à Marseille. Mais ce fameux Classique sera plus relevé que les précédents. En effet, après un triste match aller (0-0) et notamment zéro tir tenté par l'OM pour la grande première de Rudi Garcia sur le banc phocéen, Thiago Motta s'attend à un tout autre match dimanche prochain. D'abord parce que l'OM s'est renforcé cet hiver, avec notamment l'arrivée de Payet, mais aussi parce que la rencontre se jouera dans un Vélodrome chaud bouillant.

« J'ai regardé les derniers matchs qu'ils ont fait, ils sont très bien aujourd'hui. Ils ont un très bon niveau de jeu, avec beaucoup d'intensité, surtout chez eux. Comme toujours, jouer là-bas n'est pas facile. Ça va être un bon match ouvert. Ce n'est pas la même équipe que l'on a rencontré ici au Parc des Princes. C'est un grand club avec de bons joueurs, on a beaucoup de respect pour l'OM. J'espère que ça va être un grand match pour tout le monde », a lancé, en zone mixte d'après-match, Thiago Motta, qui estime donc que le PSG devra s'employer pleinement pour battre un OM en progrès.